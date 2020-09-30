Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9'u bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 77 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9'u bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 77 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ağustosta ara mallarının payı yüzde 77, sermaye mallarının payı yüzde 13,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 210 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 989 milyon dolarla Birleşik Krallık, 740 milyon dolarla ABD, 640 milyon dolarla Irak, 582 milyon dolarla İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,4'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 6 milyar 406 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolarla ABD, 5 milyar 445 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 727 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'una karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ağustosta Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 695 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 674 milyon dolarla Irak, 1 milyar 324 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 165 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 12 milyar 643 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 288 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 861 milyon dolarla ABD ve 5 milyar 943 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,4'ünü kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalırken, ithalat yüzde 18,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1 düşerken, ithalatta yüzde 15,3 artış hesaplandı.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı ağustosta yüzde 3,2, ocak-ağustos döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85,6, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 81,1 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ağustosta yüzde 10,4, ocak-ağustos döneminde yüzde 12,8 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 11 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 147,9 artarak 6 milyar 386 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos'ta yüzde 82,9 iken, bu dönemde yüzde 64,8'e geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 13,1 azalarak 96 milyar 765 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 düşüşle 129 milyar 816 milyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 59,8 artarak 33 milyar 50 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-ağustos döneminde yüzde 84,3 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,5'e düştü.

(Bitti)

Dış ticaret istatistikleri (2)
Dış ticaret istatistikleri (2)
Dış ticaret istatistikleri (2)
Dış ticaret istatistikleri (2)
Dış ticaret istatistikleri (2)

Dış Ticaret, İhracat, Ticaret, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:22 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi

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