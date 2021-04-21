Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'de hükümet, en büyük melek yatırımcı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'de hükümet, en büyük melek yatırımcı"

21.04.2021 12:15
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'de girişimcilere en büyük desteğin devlet tarafından verildiğini belirterek "Son yıllarda Türk hükümeti, en aktif melek yatırımcı. Hükümetimiz, teknoloji altyapısına yatırım yapıyor, teknoparkları destekliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'de girişimcilere en büyük desteğin devlet tarafından verildiğini belirterek "Son yıllarda Türk hükümeti, en aktif melek yatırımcı. Hükümetimiz, teknoloji altyapısına yatırım yapıyor, teknoparkları destekliyor. Kamu destekleri, startup kapasitesini geliştirmede önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve En Az Gelişmiş Ülkeler İçin BM Teknoloji Bankası iş birliğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcısı Ön Hızlandırma Programı" kapsamındaki çevrim içi toplantıda konuştu.

Türkiye'nin dış politikasının insani ve girişimci olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Bu kapsamda BM sistemi içinde daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşündük. Özellikle az gelişmiş ülkeler için kalkınma ve refahı hızlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında yer alacak 43 startup projelerinin toplantıda ele alınacağını kaydeden Kaymakcı, "Bu projeleri başta az gelişmiş ülkeler ve bu projeleri geliştirenlerin geldiği ülkelerin kalkınması için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"Startup ekosistemi"nin yeni bir kavram olduğunu belirten Kaymakcı, "Yatırım, kuluçka gibi kavramlarla ilgili 2010 yılında bilgimiz yoktu ama bugün bu konuda çok büyük gelişim kaydettiğimizi gururla söylemeliyim. Sadece 2020 yılında bu alanda 270 milyon dolarlık yeni kaynak oluşturduk. Bu miktar 2019'a göre yüzde 30 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, değeri 1 milyar doları aşan girişim şirketlerine verilen "Unicorn" unvanına Türkiye'de "Turcorn" denildiğine işaret ederek Peak Games ve Getir'in iki Turcorn olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023'de 10 Turcorn'a ulaşma hedefi bulunduğunu söyleyen Kaymakcı, "Son yıllarda Türk hükümeti, en aktif melek yatırımcı. Hükümetimiz, teknoloji altyapısına yatırım yapıyor, teknoparkları destekliyor. Kamu destekleri, startup kapasitesini geliştirmede önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

Dijital tarım ve finansal kapsayıcılık alanlarında projeler geliştirildi

En Az Gelişmiş Ülkeler İçin BM Teknoloji Bankası'nın Gebze'de bulunmasının Türkiye'nin az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirten Kaymakcı, bu konuda STK'lar ve özel sektörün yanı sıra Uganda ve Bangladeş'le de iş birlikleri yapıldığını söyledi.

Süreçlere herkesin dahil edilmesiyle daha etkili sonuçlar alınacağını vurgulayan Kaymakcı, "En büyük mülteci nüfusuna sahip ülke olarak 2013'te mültecilere odaklandık ve onlar için dijital kimlik kartı projesini başlattık. Bana göre çok iyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Şimdi de Bangladeş ve Uganda'ya odaklandık. Yeni projeler dijital tarım ve finansal kapsayıcılık üzerine odaklanacak. Umarım bu alanlarda mikro krediler oluşturabilir ve teknolojiyi daha fazla tarımın içine sokabiliriz." diye konuştu.

SKA Etki Hızlandırıcı Projesi

Mülteciler ve en az gelişmiş ülkeler için teknolojiye dayalı çözümler geliştiren girişimcileri desteklemeyi amaçlayan SKA Etki Hızlandırıcı Projesi, büyük sığınmacı topluluklarına ev sahipliği yapan Bangladeş ile Uganda'da uygulanıyor.

Bu kapsamda Bangladeş'te finansal hizmetlere erişimi olmayan grupları sisteme dahil etme hedefiyle finansal kapsayıcılık programı, Uganda'da tarımda teknolojiden istifade amaçlı dijital tarım programları belirlendi.

Belirlenen konularda sorunların çözümü için yapılan çağrıya 74 ülkeden 1074 startup başvururken bunlardan 43'ü programa katılmaya hak kazandı.

Programa katılmaya hak kazanan projelerin yapacağı sunumlar sonunda belirlenecek toplamda 10 projeye 15 bin dolarlık hibe desteği sağlanacak.

Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Türkiye'de hükümet, en büyük melek yatırımcı' - Son Dakika


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