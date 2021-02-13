Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 15 Türk denizcinin fotoğrafını paylaşarak, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye 'ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.

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