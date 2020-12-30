Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık" - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
30.12.2020 10:45
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık"
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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