Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2022 08:19
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun yazılı mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını, bu özel gün vesilesiyle kadınların dünyanın dört bir yanında maruz kaldıkları adaletsizliğin, eşitsizliğin, ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını temenni ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, kadının her alanda hak ettiği güçlü konuma ulaşması ve en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olan kadına karşı şiddetin son bulması için güçlü politikalar izlemeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin öncelikleri olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, kadının güçlendirilmesine ve haklarının korunmasına yönelik olarak uluslararası teşkilatlar nezdinde yürütülen çalışmalara aktif ve etkin şekilde katılmaya da devam ettiklerini, bu vesileyle dünyanın dört bir köşesinde, bazen en zor koşullarda görevlerini başarıyla ve özveriyle yürüten her düzeydeki kadın Dışişleri Bakanlığı mensuplarına takdir ve teşekkür duygularını ilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, 72 kadın büyükelçimizin ve 14 başkonsolosumuzun ülkemizi yurtdışında temsil ediyor olması; 11 kadın genel müdürümüzün ve 12 genel müdür yardımcımızın merkezde görev yapıyor olması ülkemiz için gurur verici ve dünyaya örnek teşkil eden bir tablodur.

Bakanlığımızın kadın mensuplarının, erkek mensuplarımızın eşlerinin, şehitlerimizin anne ve eşlerinin ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, kadın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Dünya Kadınlar Günü, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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