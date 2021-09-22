Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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