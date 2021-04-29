Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Haneef Atmar ile Afgan barış sürecine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Haneef Atmar ile Afgan barış sürecine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Dışişleri Bakanı Haneef Atmar ile Afgan barış süreci hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi. Haber: ANKARA,



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