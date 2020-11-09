Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
09.11.2020 14:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören sonrasında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören sonrasında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 12.Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle ve bakan yardımcılarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Dışişleri Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve dua okundu. Çavuşoğlu, Anıtkabir'de Atatürk'ün naaşının bulunduğu mozoleye çenek bıraktı. Ardından da Anıtkabir Özel defterini imzaladı.
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