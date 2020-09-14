Çavuşoğlu: "Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ilişkin, "Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ilişkin, "Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Bunun Bangladeş için ne kadar büyük bir yük olduğunu biliyoruz ve bu yükü paylaşmak için Bangladeş'e yardım ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dost ve kardeş Bangladeş'in Dışişleri Bakanı Momen'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını da yapacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasında tarihi ve kardeşlik bağları olduğunu belirterek, "Bengalli kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşı sırasında bize verdiği desteği unutmamız mümkün değil. Bir kere daha şükranlarımızı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Momen'le yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, Türkiye ile Bangladeş arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için tüm imkanları kullanacakları değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu ve en kısa sürede bunun en az 2 milyar dolara yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin en büyük firmalarının da bu ülkede yatırım yapmaya başladığını kaydetti.

"Bangladeş'e Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum"

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara yaptığı ev sahipliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. 1 milyondan fazla Rohingyalıya ev sahipliği yapıyorlar. Bunun Bangladeş için ne kadar büyük bir yük olduğunu biliyoruz. 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu yükün ağırlığını anlayabiliriz, anlıyoruz da ve özellikle bu yükü paylaşmak için Bangladeş'e yardım ediyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile 2017'de Bangladeş'i ziyaret ederek buradaki Arakanlıların durumunu yerinde gördüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin o tarihten bu yana tüm kurum ve kuruluşlarıyla Arakanlıların yanında olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da sadece Arakanlılara yönelik değil Bangladeş'in her bir bölgesinde kalkınma projelerine çok önemli destek verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Bangladeş'in tamamına yardım eli uzattığına değinen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bangladeş'e solunum cihazı dahil ilave tıbbı malzeme göndereceğiz. Önümüzdeki süreçte de her zaman Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye iki ülke Türkiye ve Bangladeş'in teşkilat içindeki dayanışmasını sürdüreceğini ve Filistin konusundaki görüşlerinin de örtüştüğünü söyledi.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Gelişmekte Olan 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütüne ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "D-8'in güçlendirilmesi ve genişletilmesi, hatta mümkünse D-20 olması için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu: Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür...

Mevlüt Çavuşoğlu, DOST Partisi, Bangladeş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bangladeş'e bir kere daha Rohingyalı kardeşlerimize sahip çıktığı için çok teşekkür... - Son Dakika


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