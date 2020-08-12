Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:19
Kaynak: AA
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