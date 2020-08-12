Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:19

Kaynak: AA

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