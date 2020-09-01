Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur." dedi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Mevkidaşı Bukadum ile yaptığı görüşmelerde, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerin sınır komşusu olması sebebiyle Cezayir'i de etkilediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'nın huzuru ve istikrarının herkes için önemli olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bunu başından beri söylüyoruz. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Bundan sonra da iş birliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Libya'daki siyasi süreci ve bir ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Tıpkı Moskova'da ve Berlin'de olduğu gibi ve Trablus'ta gördüğümüz gibi ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis'e, "Blue Star" isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da "limitinin" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."

(Sürecek)