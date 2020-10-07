Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."
- Kaynak: AA
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