Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasıyla ilgili, "Yunan gazetesi çok alçakça bir manşet attı.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasıyla ilgili, "Yunan gazetesi çok alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi (Michael-Christos Diamessis) bakanlığa çağırdık ve en sert şekilde tepkimizi gösterdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanılmasıyla ilgili, Çavuşoğlu, "Maalesef bugün bir Yunan gazetesi ağza alınmayacak şekilde son derece alçakça bir açıklama yaptı, manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Yunan Büyükelçiyi (Diamessis) bakanlığa çağırdık ve en sert şekilde tepkimizi gösterdik." dedi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in de bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aslında maalesef ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Bu seviyeye düşülmemesi gerekiyor. Bizim gazetelerimizde, basın yayın organımızda herhangi bir Yunan siyasetçiye veya başka bir siyasetçiye eleştiri olur, bazen ağır eleştiri olur. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar. Bu da doğal. Bazen daha da ağır eleştiriler oluyor, üzülüyoruz ama bu olabilir. Bu, basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir ama hakaret basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir."

Yunan Dışişleri Bakanlığının, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bakanlığın, bu durumun basın özgürlüğüyle alakalı olmadığını ve güçlü şekilde kınadığını aktardı.

Çavuşoğlu, "Eğer bunu basın özgürlüğüyle bağdaştırmıyorlarsa, o zaman hukuki olarak da gerekeni esasen yapmak onların sorumluluğundadır." dedi.

İletişim Başkanlığının da gerekli girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bugüne kadar Türkiye ile ilgili meselelerinde olumlu bir adım atamaması ya da cesur davranamamasının sebebi de işte bu kamuoyu ve kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin gerekli işlemlerin de yapılacağı bilgisini paylaştı.

"Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur"

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Biz (Kıbrıs meselesinde) artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik." dedi.

Federasyon için artık ucu açık, sonuç alınmayacak maceraya giremeceklerini belirttiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir daha kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil. Crans- Montana'nın (görüşmelerinin) başladığı yerden müzakerelere başlamamız mümkün değil. Artık o müzakere bitmiştir, başarısız olmuştur. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur."

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Hakaret, Yunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) - Son Dakika


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