Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1)

10.11.2020 12:59
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon, 7 bölge işgal altındaydı. Artı, Karabağ." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Kazakbayev'le yaptığı görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz samimi bir şekilde kardeş Kırgızistan'a FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Bizde neler yaptığı, diğer ülkelerde neler yaptığı malum. Dolayısıyla bu seçimlerden sonraki olaylarda da ilk başta zaten boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Kırgız halkı bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı ve meydan gerçek sahiplerinin eline geçti ve o da bu süreci getirdi ama FETÖ'cülerin zaten en çok sevdiği şey kaos üretmek, darbe yapmak ve de gittiği yerleri karıştırmak. Dolayısıyla burada atılacak adımlar esasen kardeş Kırgızistan'ın geleceği, huzuru, barışı, istikrarı bakımından da önemli. Bu tehdidin önüne de inşallah birlikte geçeceğiz, birlikte çalışacağız. Bununla ilgili de yine bilgi paylaşımlarını da birlikte yapacağız. Ruslan kardeşimden bugün öğrendim ki o zaten çok öncesinden bu işlerin farkında."

"Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin bir soruya karşılık Çavuşoğlu, daha önce üç defa ateşkes girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, her seferinde Azerbaycan'ın, ateşkesten yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Her seferinde Azerbaycan, ateşkesten yana ve sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Yani savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dün gece 3 ülke arasında ateşkesin imzalandığını hatırlatarak, "Şimdi bunun (ateşkesin) nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, başından beri hem masada hem sahada, kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon, 7 bölge işgal altındaydı. Artı, Karabağ." diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha önce 5 rayondan Ermenistan'ın çekilmesi, 2 rayonun ise Karabağ'ın statüsüne göre belirlenmesi yönünde ortaya konan formülleri hatırlatarak, "Şimdi sahadaki kazanımların da faydasıyla kısa bir süre içinde 7 rayonun tamamı, kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek." dedi.

Savaşı başlatanın, sivillere saldıran Ermenistan olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hem işgalcisin, hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Türk halkının da Azerbaycan'a en güçlü şekilde destek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreci hep birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun ve bu bir ders olsun. İnşallah sahada ve masadaki çalışmalarda da diğer gelişmeleri birlikte takip edeceğiz, bilgileri sizlere vereceğiz." diye konuştu.

"FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de FETÖ'ye bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza almasına ilişkin bir soruya, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, Kırgızistan dahil, bulunduğu her ülke için bir tehdit ve tehlike olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Bu (FETÖ) bir suç şebekesidir. ABD'li yetkililer de güvenlik kurumları ve Adalet Bakanlığı da bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Soruşturmalar neticesinde çok daha şey çıkacak. Onu da biliyoruz. Bu gerçeği görmelerinden dolayı da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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