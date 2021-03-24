Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile telefonda görüştü
24.03.2021 15:59
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Damka'yı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Kosova'daki Kendin Karar Al Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti, 22 Mart'ta mecliste yapılan güven oylamasının ardından ülkenin yeni başbakanı olmuş, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Damka da yeni hükümette Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev almıştı.
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