Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

11.05.2021 11:33
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kudüs'teki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kudüs'teki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyareti devam eden Çavuşoğlu'nun, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, dün de konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır, Ürdün, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika


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