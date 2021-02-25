Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü
25.02.2021 17:37
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Macaristanlı mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Budapeşte'deki temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış TicaretBakanı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmede Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de yapıldı.
(İHA)
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