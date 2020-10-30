Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.