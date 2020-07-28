Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı Sardor Umurzakov'la görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:25
Kaynak: AA
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