Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşların Ukrayna'dan tahliyesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşın ülkeden tahliye edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, AA ve TRT muhabirlerine Bakanlık'ta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında insani krizin ve can kayıplarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "1,7 milyon kişi şu ana kadar ülkeyi terk etti. Bunların bir kısmı da ülkemize geliyor. Biz de vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik." dedi.

Çavuşoğlu, Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezinde bir durum değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıya Türkiye'nin Ukrayna, Rusya, Polonya, Romanya ve Moldova büyükelçileri ile Odessa Başkonsolosunun da katıldığını söyledi.

Bugün Kiev'den trenle, Lviv, Odessa ve Zaporijya'dan ise otobüslerle tahliye planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumi'de insani koridorlar açılmasına karar verildi fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Kuzey'deki sınır kentlerinde, özellikle Çernigiv'de yaklaşık 30 vatandaşımız var, Sumi'de yaklaşık 180 vatandaşımız var ve güneyde, Herson'da yaklaşık 380 vatandaşımız var. Mariupol'da da yaklaşık 50 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyeleri için de çatışma bölgeleri olduğu için, bazı şehirler kuşatıldığı için hem Ukrayna tarafıyla hem de Rusya tarafıyla temas halindeyiz."

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ve Odessa Başkonsolosluğunu açık tuttuğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Misyonlarını açık tutan nadir ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

Çavuşoğlu, hem Ukrayna'daki insanlara hem de komşu ülkelere geçenlere Türkiye'nin insani yardımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, "En öncelikli amacımız çatışmaların bir an önce durdurulması." dedi.

Saldırıdan önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin, Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Saldırının başlamasından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı (Dmitro) Kuleba ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil."

Bakan Çavuşoğlu, bu görüşmeler neticesinde Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini belirterek, çatışmaların bir an önce durması ve kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edilmesi sürecinde ve ülkede ortaya çıkan insani duruma müdahaleye destek verilmesinde emeği olan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.