Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı"

04.03.2022 23:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşın daha yola çıktığını, toplam tahliyenin 11 bin 24 kişi olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşın daha yola çıktığını, toplam tahliyenin 11 bin 24 kişi olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


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