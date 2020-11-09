Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçiler Anıtkabir'de - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçiler Anıtkabir'de

09.11.2020 14:35
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçiler Anıtkabir'de, System.String[]

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece merkezde görev yapan büyükelçilerin hazır bulunduğu ziyarette Bakan Çavuşoğlu Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çavuşoğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 12. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle, sahada ve masada güçlü Türkiye büyükelçileriyle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın haklı gururu içindeyiz.

Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın her köşesine yayılan 248 temsilciliğimizle girişimci ve insani bir dış politika uyguluyoruz. Köklü bir tarih ve kadim bir medeniyetten süzülen, milli özelliklerimizi yansıtan, mazlum ve mağdurun yanında olan, kararlı ve ön alıcı bir diplomasiyle bu alanda küresel bir marka ve değer olarak milli çıkarlarımızı koruyup ilerletirken aynı zamanda çok daha geniş bir coğrafyanın umudu olmaya ve bizden beklentileri karşılamaya çaba sarf ediyoruz.

Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelen bu yıl, on ikincisini düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı'nın temasını 'Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe' olarak belirledik. Benzersiz bir fedakarlıkla verilen ve iftihar kaynağımız olan milli mücadelemizin ilk günlerinden itibaren açıkça ortaya koyduğunuz milli egemenlik ilkesinin ışığında, beş yüz yılı aşkın bir tarihi mirastan gelen diplomasimizin ulaşmış olduğu noktayı ve geleceğini değerlendirme fırsatı bulacağız. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkeniz çerçevesinde ülkemizi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşımak ve 2023 hedeflerine ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde rahmet ve saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

12. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 12'incisi, bu yıl 9- 10 Kasım'da düzenleniyor.

Konferans, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk defa karma bir yapıda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin merkezdeki büyükelçileri Konferansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçileri ise çevrim içi olarak katılacak.

Bu yılki teması "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" olarak belirlenen 12. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çavuşoğlu hitapta bulunacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, Anıtkabir, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçiler Anıtkabir'de - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Tartıştığı adamı otoparkta vuran kadın, hırsını alamayıp yerde yatan adamı darp etti Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak         
14:19
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçiler Anıtkabir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei