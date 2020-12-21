Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü
21.12.2020 21:03
Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile olan görüşmesinin takibi için, Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile olan görüşmesinin takibi için, Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin takibi için, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüşmüştür" ifadeleri kaydedildi.
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