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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (2)

18.06.2021 15:14
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (2), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Farklı coğrafyaların kendine has ses, düşünce ve deneyimlerini de bir araya getirmek istedik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Farklı coğrafyaların kendine has ses, düşünce ve deneyimlerini de bir araya getirmek istedik. Özellikle Afrika, Asya ve Avrupa'nın güçlü varlığını hedefledik. Çünkü dünyanın dinamikleri bu kıtalara özel bir ilgi göstermemizi gerektiriyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında yaptığı konuşmada, ADF'nin henüz daha ilk fiziksel toplantısını dahi yapmadan tanınmış, hatta belirli bir ivme kazanmış dünyanın ilk ve tek diplomasi ve düşünce platformu olduğunu söyledi.

25 oturum düzenlenecek

ADF'nin bu ilk yıllık toplantısından önce, çalışmalarına teknolojinin imkanlarından faydalanarak başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Arabuluculuk konusuna hasrettiğimiz ilk çevrim içi toplantıyı düzenlediğimizde, dünya henüz 'webinar' kelimesine yeni alışmaktaydı. Bugüne kadar hepsi üst düzeyli çevrim içi 7 toplantı düzenlendi. Münih'ten Bişkek'e fiziksel toplantılarımız da oldu. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden ADF-söyleşileri, ADF 120-Saniye ve ADF-fikir gibi formatlarla değişik görüşleri takipçileriyle buluşturmaya devam etti." diye konuştu.

ADF'nin yeni teknoloji ve yeni dünya koşullarının bir bebeği olarak yaşam bulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu yaklaşımı devam ettirmek azminde olduklarını anlattı.

Çavuşoğlu, ADF'nin bundan sonra da bir öngörü, vizyon ve teknoloji ekosistemi olarak düşünce dünyasına hizmet vereceğini belirterek forumun bu ilk yıllık buluşmasında toplam 25 oturum düzenleyeceklerini anlattı.

"Gençlerimizi de davet ettik"

Bunların ikisinin Liderler Forumu şeklinde olacağını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu oturumlarda bazen yüzümüzü küresel ortama çevirerek tüm insanlığı ilgilendiren ortak eğilimlere bakacağız. Bazen de yakın coğrafyamızdaki bölgesel konulara odaklanacağız. Üç gün boyunca, güncel sorunlara hangi yeni yaklaşımları getirebileceğimizi birlikte tartışacağız. Tabii dış politika aktörleri olarak kadın ve gençleri öne çıkaracağız. Bugün burada, diplomasiye katkı veren devlet adamlarından akademisyenlere, özel sektörden medyaya ve kanaat önderlerine kadar farklı kesimlerin fikirlerini buluşturmayı amaçladık. Antalya Diplomasi Forumu'na sadece bugünün değil, yarının liderleri olacak gençlerimizi de davet ettik. Farklı coğrafyaların kendine has ses, düşünce ve deneyimlerini de bir araya getirmek istedik. Özellikle Afrika, Asya ve Avrupa'nın güçlü varlığını hedefledik. Çünkü dünyanın dinamikleri bu kıtalara özel bir ilgi göstermemizi gerektiriyor."

Dünya sathında her 5 Dışişleri Bakanından birinin şu anda Antalya'da olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, yani bir Birleşmiş Milletler ortamının burada vücut bulmuş durumda olduğuna dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hep birlikte Antalya'da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz. Uluslararası sorunların, yani hepimizin ortak sorunlarının çözümü için inovasyon peşinde olacağız. Çağrımıza olumlu yanıt veren hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, girişimimize başından beri verdikleri güçlü destek ve himayeleri için şükranlarımızı sunuyorum."

(Bitti)

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (2) - Son Dakika


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