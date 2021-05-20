Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak...
20.05.2021 18:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail'in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü ifade etti. - NEW YORK
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