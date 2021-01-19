Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'i ziyaret edecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'i ziyaret edecek

19.01.2021 14:37
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'i ziyaret edecek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri ile temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-22 Ocak 2021 tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek, AB Konseyi ve AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacağı ifade edildi.

Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik süreci ve güncel bölgesel ve uluslararası konularının görüşüleceği ziyarette, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentiler de ele alınacak.

-İHA-

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Brüksel, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'i ziyaret edecek - Son Dakika


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