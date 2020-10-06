Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım" dedi. - BAKÜ