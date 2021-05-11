Bakan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği devam ediyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halen bulunmakta olduğu Suudi Arabistan'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası alanda atılacak adımlar konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10 Mayıs gün içerisinde Fas Dışişleri Bakanı Bourita, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Boukadoum, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Akşamında ise İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreketeri Yousef Al-Othaimeen, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile görüşmüştü.

(Mevlüt İşli/İHA)