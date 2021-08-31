Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun... - Son Dakika

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun...
31.08.2021 16:58
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar" dedi. - BELGRAD
Son Dakika 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti 17:32 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş 17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 15:53 Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi 15:44 Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti