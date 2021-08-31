Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar" dedi. - BELGRAD

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