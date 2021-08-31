Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Afganistan'da nasıl bir hükümet... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşı Nikola Selakoviç'le düzenlediği ortak basın toplantısında, " Afganistan'da nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç krizi olabilir. Afganistan'da insanların yerinde kalması için yapılabilecek yardımlar ve düzensiz göç dalgasının engellenmesi için gerekli adımları dünkü G7 Toplantısında ele aldık" dedi. - BELGRAD