Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kınadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kınadı

24.04.2021 19:55
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın sözde

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamayı kabul edilmediği ve en şiddetli şekilde telin edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamayı kabul edilmediği ve en şiddetli şekilde telin edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın söz konusu açıklamasının konuya dair bilimsel ve hukuki bir temele, bulguya dayanmadığı ifade edildi. 1915 olaylarına ilişkin olarak uluslararası hukukta tanımlanmış soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbirinin mevcut olmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"1915 olaylarının niteliği politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. Böyle bir tutum, tarihin yalnızca hoyratça tahrif edilmesine hizmet eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade etmiştir. Öte yandan, Türkiye'nin o döneme dair bilimsel gerçekler ışığında adil bir hafızanın oluşturulmasına yönelik olarak 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisi de, Ermeni tarafı buna hiç yanaşmamış olsa da, bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Bu itibarla, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamanın hiçbir değeri bulunmamaktadır."

Türkiye'nin medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan bir coğrafyanın merkezinde yer alan ve yaşanılan tüm acılara rağmen insanlığı barış ve huzuru için çaba sarf etmeyi şiar edindiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, bu konuda ABD dahil kimseden ders alacak değildir. Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında dönemin olağanüstü şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tüm milletlerinden fertlerin aziz hatıralarını da bir kez daha saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri için bu yıl da, 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen törene ilettiği mesaj Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmaktadır. Yaşanan bu acıların üzerinden geçen yüz yıldan fazla süre sonra, bölgemizde geçmişin yaralarının tamamen sarılması ve halkların geleceği birlikte inşa etmeleri için samimi gayret gösterilmesi gerekirken, ABD Başkanı'nın bu açıklaması halkları kutuplaştırmak ve bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. ABD'nin tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklaması, Türk halkının vicdanında da asla kabul görmeyecek, karşılıklı güven ve dostluğumuzu sarsan sarılması zor derin bir yara açacaktır. ABD Başkanı'nı bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye; tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kınadı - Son Dakika


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