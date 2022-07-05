Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı: ABD Halkına ve Yönetimine Taziyelerimizi İletiyor, Yaralılara Acil Şifalar Diliyoruz

"ABD'nin Illinois Eyaleti'nde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı bir saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve Yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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