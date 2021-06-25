Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

Son dakika politika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, yaptığı açıklama ile kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, yaptığı açıklama ile kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz. Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.



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