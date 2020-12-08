Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı

08.12.2020 20:00
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı, System.String[]

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı Türk mürettebatı bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Hafter milislerince alıkonulduğunu belirtilerek, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı Türk mürettebatı bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Hafter milislerince alıkonulduğunu belirtilerek, "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonulduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milislerinin mütecaviz tutumlarını devam ettirdiği belirtilerek, "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Haber:  ANKARA


Halife Hafter, Jamaika, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'Mabrooka' gemisinin alıkonulmasını kınadı - Son Dakika


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