Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

03.10.2021 21:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar için 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar için 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA,


Afganistan, Cenaze, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika

21:26 "Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in 21:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi 21:03 Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar 19:49 İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi
Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:25 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım         
21:49
Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye telefonu         
21:17
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı         
20:07
Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe Ali Koç, Kasımpaşa galibiyeti sonrası Beşiktaş'ı bombaladı: Bizi bulaştırmasınlar bu işe         
19:40
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti 3 aracın karıştığı korkunç kazada 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti         
17:32
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
"İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilen Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi         
17:13
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 21:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement