Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Haiti'de yaşanan olaya ilişkin başsağlığı mesajı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Haiti'de bir yolcu teknesinin batması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü belirterek, Haiti halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Haiti'de 20 Ağustos 2020 tarihinde bir yolcu teknesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.