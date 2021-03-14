Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma çağrı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye'nin 3.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı belirtilerek, "BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması, sığınmacılara ve onlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere yardım sağlanması, insani krizin hafifletilmesi ve terörle mücadeleye yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı bir kez daha kuvvetle yineliyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının demokrasi, adalet, hak ve özgürlük talebiyle başlattığı barışçıl gösterilere rejim güçlerince baskı ve şiddetle karşılık verilmesini izleyen 10 yılın, yarım milyon masum sivilin hayatını kaybetmesine, halkın yarısının yerlerinden edilmesine ve etkileri nesiller boyunca hissedilecek acılara tanık olduğu bildirildi. Bugün itibariyle ülkede 13.4 milyon Suriyeli insanın yardıma muhtaç olduğu belirtilerek, "2.4 milyon çocuk eğitimden yoksundur. 5.9 milyon kişi evsizdir. Covid-19 salgını sivil halkın mağduriyetini daha da arttırmıştır. Bu şartlar altında dahi hak ve özgürlük mücadelesinden ödün vermeyen Suriye halkını selamlıyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

'TÜRKİYE, 3.7 MİLYON SURİYELİ KARDEŞİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTA'"Türkiye'nin devleti ve milletiyle Suriyeli kardeşleriyle dayanışma kararlılığını yineliyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye ateşkesin muhafazası, sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyeliler tarafından sahiplenip ilerletilecek bir siyasi süreç sonucunda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sahada hem masada etkin çabalarını sürdürecektir. Türkiye aynı zamanda, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve kendi milli güvenliğine varoluşsal tehdit oluşturan DEAŞ ve PKK/ YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla yürütecektir. Terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini meşrulaştırmaya dönük gayretlere müsamaha edilmeyecektir. Türkiye, tarih boyunca sürdürdüğü hamiyet perver anlayışla, 3.7 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapmakta, acil ihtiyaçlarının karşılanmasında öncü rol üstlenmektedir. Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması, sığınmacılara ve onlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere yardım sağlanması, insani krizin hafifletilmesi ve terörle mücadeleye yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı bir kez daha kuvvetle yineliyoruz. Türkiye, bu hedeflere ulaşılmasında, Suriye halkı ve onun meşru temsilcileriyle dayanışmasını sürdürecektir."

ANKARA, -