Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: " Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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