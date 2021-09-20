Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden...

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: " Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

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