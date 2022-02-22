Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

22.02.2022 01:39
Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ilişkin "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ilişkin "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin, yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz' Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı! Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı! Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Luhansk, Donetsk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 02:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement