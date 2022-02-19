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Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

19.02.2022 20:47
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Beledweyne şehrinde bugün (19 Şubat) düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Dışişleri Bakanlığı, Somali, Terör, Bomba, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika


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