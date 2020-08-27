Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki... - Son Dakika

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki...

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi hakkında, "Uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır" dedi.

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi hakkında, "Uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının GKRY'ne inmesi hakkında soruya cevap verdi. Aksoy, "Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır. Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır" dedi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 00:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki... - Son Dakika

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