Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in uluslararası tüm çağrılara rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişlettiği belirtilerek, "İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiği, ayrıca aldığı yıkım ve müsadere kararlarıyla işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürdüğü görülmektedir. Bu çerçevede son dönemde Kudüs'ün güneydoğusundaki Har Homa'da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanmasından, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyuyoruz" denildi.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde politikalar sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/İHA)