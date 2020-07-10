Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterildi. Açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör örgütü mensuplarıyla ilk teması olmadığı vurgulanırken, "Esasen bu, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü mensuplarıyla ilk teması değildir. Daha önce de terör örgütü mensuplarıyla görüşmeler yapmış, terör örgütüyle iltisaklı kişilerce düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Bu tutum, öncelikle bulunduğu makam itibarıyla İsveç'in terörle mücadeleye yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Bakan Linde'nin bir teröristle ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur"

Açıklamada, temas edilen terör örgütü mensupları arasında silahlı kanat üyelerinin de bulunmasının durumun vahametini daha da arttırdığı belirtilerek, "Bakan Linde'nin bir teröristle ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarını ele aldığını ileri sürmesi başlı başına ibretlik bir durumdur. Terör örgütünün kara propagandasına alet olan sözde insan hakları savunucularının, bu teröristlerin Suriye'de işledikleri katliamları, sürgüne gönderdikleri sivilleri, zorla silah altına aldıkları çocukları, kendi bölücü siyasetini reddeden Kürtler dahil bölge halkına yönelik zulümlerini görmezden gelmeleri ise utanç vericidir. Daha bugün Dünya Aramiler Konseyi, PKK/YPG'nin kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda tutulan DEAŞ'lı militanları para karşılığında salıverdiğini, DEAŞ tehdidini böylece kasten canlı tutmak suretiyle bölgenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını açıklamıştır. Bu vesileyle bir kez daha terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasının önemini vurguluyor, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak yükümlülüğü olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 00:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika

Son Dakika

21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:44 Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
00:12
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 00:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye PKK tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]