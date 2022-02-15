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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

15.02.2022 17:07
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.

Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki - Son Dakika
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