Son dakika haberi: Dışişleri: Ülkemizin, GKRY ile masaya oturması söz konusu olamaz - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri: Ülkemizin, GKRY ile masaya oturması söz konusu olamaz

Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) bir araya getirme teklifine ilişkin, "Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) bir araya getirme teklifine ilişkin, "Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Türkiye ile GKRY'i bir araya getirme teklifi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "Hiçbir açıklamasında Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB'nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır. Daha önce de defaatle vurguladığımız üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir. Bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı'nın muhatabı da biz değil, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'dır. Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise, atılacak ilk adım, Ada'daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil, ortak bir işbirliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC'nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır" dedi. Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının ise, ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabileceğini kaydeden Aksoy, "Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Dışişleri: Ülkemizin, GKRY ile masaya oturması söz konusu olamaz - Son Dakika

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