Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi - Son Dakika

Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi

02.05.2021 11:17

Batı Karadeniz Diyabetliler Derneği ve Düzce Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, her vatandaşa olduğu gibi diyabet hastalarına da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Batı Karadeniz Diyabetliler Derneği ve Düzce Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, her vatandaşa olduğu gibi diyabet hastalarına da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını olmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Arslanoğlu, AA muhabirine, diyabet hastalarının vücut dirençlerinin hayatını normal bir şekilde sürdüren diğer vatandaşlara göre daha zayıf olduğunu söyledi.

İnsülin kullanan diyabet hastalarının maske, mesafe ve özellikle temizlik hijyen konularına ekstra dikkat etmesi gerektiğine dikkati çeken Arslanoğlu, "Virüse yakalanmak her vatandaşta olduğu gibi diyabet hastalarında da ciddi bir tehdit. Virüse yakalandıklarında vücut dirençlerinin yüksek olması gerekir. Hastaların garanti besinleri bırakıp vitamin, mineral, protein, sağlıklı yağlar ve omega 3 tarzı besinlerden yararlanması faydalı olur." dedi.

Vaka sayılarının çok arttığı bu aylarda diyabet hastalarının dikkatli olmasını isteyen ve aşı sıralarının geldiğinde tereddüt etmeden olmalarını isteyen Arslanoğlu, şöyle konuştu:

"Diyabeti kötü durumda olan ve yaşı da ilerlemiş hastaların ayrıca kalp ve damar rahatsızlığı da varsa koronavirüse yakalandığı zaman ağır yaşayabiliyor. Genç yaştaki diyabet hastaları koronavirüse karşı risk altında olmasalar da insülin iğnesi vurduran hastalarımız koronavirüse yakalandığında iğnelerini düzenli vurduramayacakları için dikkatli olmalarında fayda var."

Arslanoğlu, diyabetli vatandaşların aşıyı olduktan sonra ek bir riskin bulunmadığını aktararak, "Diyabetli hastaların koronavirüs aşısı olmasında bir problem yok. Nasıl ki vatandaşlarımıza aşıyı öneriyorsak diyabet hastalarımıza da aşıyı vurdurmayı tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ramazan ayında sağlıklı beslenmek önemli"

Prof. Dr. Arslanoğlu, gerek Türkiye'de gerekse dünyada koronavirüs vaka sayılarının artışıyla birlikte yüksek risk grubunda bulunan diyabet hastalarının ramazan ayında oruç tutmalarının risklerinin olabileceğini söyledi.

Türkiye'de diyabet hastalarının büyük bir bölümünün ramazan ayında oruç tutmaya çalıştığına değinen Arslanoğlu, "Hastalar insülin ve vücut şekerini dengeleyen ilaçlar kullanıyorsa oruç tutsalar bile şekerleri yükseldiğinde sağlık açısından oruçlarını bozmaları gerekir. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek önemli. Diyabet hastaları uzun süre aç kaldıklarında sinir sistemlerinde de bozulma oluyor ve dikkat edilmesi gereken bir sorun haline geliyor." dedi.

Arslanoğlu, diyabet hastalarının ramazan ayında "Oruç tutabilir miyim?" diye çok sorduğunu belirterek, hap veya insülin kullanmıyorsa hastaların oruç tutmasında bir sakınca olmadığını, şeker takibinin iyi yapılması gerektiğini ve şekerleri yükseldiğinde bozmaktan tereddüt etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi

Düzce Üniversitesi, Batı Karadeniz, Endokrinoloji, İnsülin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi - Son Dakika


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