Son dakika haberi: DİYALİZ HASTALARI, HASTANEDE MİSAFİR EDİLİYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde yaşayan 19 diyaliz hastası, yollarda olası sorun nedeniyle tedavilerinden mahrum kalmamaları için hastanede misafir ediliyor.

Gaziantep Valiliğince, yoğun kar yağışı beklentisi var açıklaması üzerine kırsal mahallelerde yaşamını sürdüren 19 diyaliz hastası evlerinde servis araçlarıyla alınarak hastanede misafir edilmeye başlandı. Hastanede misafir edilen diyaliz hastalarının tedavi süreçleri sağlık görevlileri tarafından yakından takip ediliyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki İdilli Mahallesi'nde yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahalleden hastaneye getirilerek misafir edilen hastalardan Fatma Kurt, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.