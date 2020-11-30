Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kovid-19 sürecinde sigarayla mücadele çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kovid-19 sürecinde sigarayla mücadele çağrısında bulundu
30.11.2020 23:03
Son dakika gündem haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin fırsat bilinerek sigarayla da mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin fırsat bilinerek sigarayla da mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısında bulundu.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."
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