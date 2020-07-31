Son dakika haberi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı'nda kurulan alana gelerek cuma hutbesi için minbere çıkan Erbaş, saf tutan yüzlerce kişiye cuma namazını kıldırdı.

Daha sonra Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Hasan Başiş ile Orhan Gazi Camisi İmam-Hatibi Alaattin Beşel'in de hazır bulunduğu ziyarette Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile görüşerek restorasyon çalışmalarının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Yüce, Erbaş'ın ziyaretinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Orhan Gazi Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının gündemlerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Ali Erbaş ile değerlendirmelerde bulunduk ve sağ olsun Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile hemen temas kurdu. Çalışmaların hızlandırılacağı ve en kısa zamanda restorasyonun tamamlanacağı bilgisini paylaştı. Rabb'im inşallah en kısa sürede Orhan Gazi'nin emanetinde yeniden ibadet etmeyi nasip eylesin."