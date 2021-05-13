Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı

13.05.2021 02:06

Son dakika haber... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlere dua edip bayramlarını kutladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı

HAKKARİ - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlere dua edip bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Ramazan bayramı öncesi geldiği Yüksekova ilçesinde Türkiye'nin en yüksek sınır üs bölgesi olan 3480 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada Mehmetçikler ile bir araya gelen Bakan Soylu, ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Soylu'lu, daha sonraki Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı arayip bayramını tebrik etti. Başkan Prof. Dr. Erbaş, "Bundan sonraki bayramları daha güzel bir şekilde idrak etmeyi, millet olarak memleket olarak birlik beraberlik içerisinde her türlü afetten, felaketten muahfaza olacak bir şekilde idrak etmeyi hepmize milletimize nasip eykesin inşallah. Her zaman dualarımız sizinle. Allah sizleri muhafaza eylesin. Her türlü şerden, kötülükten, düşmanların şerrinden, hainlerin ihanetinden muhafaza eylesin inşallah. Bende Mehmetçiğin, tüm güvenlik mensuplarının aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar diliyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizleri korusun, nice bayramlar diliyorum" dedi.

Bakan Soylu, askerin ailelerini görüntü arayıp hem bayramlarını kutladı, hemde askerleri aileleri ile görüştürdü.

Başkan Soylu daha sonra Düztepe Üs Bölgesi alanına çıkarak telsizle Göllerbaşı Üs Bölgesi ile Binbirkapı Üs Bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlarını tebrik etti.

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı
Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı
Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı
Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hakkari, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı - Son Dakika


Son Dakika

Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ve Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ve Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var         
23:45
Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi         
23:09
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı         
20:38
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 03:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3480 rakımlı üs bölgesindeki askerlere dua edip bayramlarını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement